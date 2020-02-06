В посольстве РФ рассказали о состоянии россиян на борту круизного судна в Японии

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Вирус 2019-nCoV на данный момент не был диагностирован у граждан России, пребывающих на борту круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама. Об этом в четверг сообщило посольство РФ в Японии.

"На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован", - говорится в сообщении российского посольства, опубликованном в Facebook. В российском дипломатическом представительстве также подчеркнули, что посольство "продолжает комплексную работу по оказанию содействия российским гражданам, находящимся на борту круизного судна".