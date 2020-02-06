Эвакуированная из Ирака в Югру девочка успешно прошла адаптацию к условиям региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 февраля. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, чья мама, уроженка Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), находится в тюрьме Ирака, полностью адаптировалась к условиям региона и на следующей неделе готовится пойти в детский сад в одном из городов Югры. Ее брат, эвакуированный из Сирии, учится в школе, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

Ранее Моховикова сообщила ТАСС, что одна из жительниц Югры уехала из региона вслед за мужем в Сирию, где родила девочку. Сейчас женщина находится в тюрьме в Ираке, ее осудили за пособничество терроризму. Сведений об отце девочки, по словам омбудсмена, нет. 20 ноября 2019 года девочку возвратили в Югру, теперь она живет с бабушкой и старшим братом. Брат родился в ХМАО, позже мать забрала его в Сирию. В Югру мальчика возвратили в первой половине 2019 года. Семья детей характеризуется как благополучная.

"Девочка хорошо развивается. Адаптацию она прошла успешно в Югре. Все ее тревоги, которые были в первый день, когда она плакала сильно по маме [прошли], сегодня этих вещей у нее уже не наблюдается. На этой неделе девочка с бабушкой закончила проходить полное медицинское обследование. Все хорошо у ребенка по состоянию здоровья", - сказала Моховикова.

Как отметила омбудсмен, на девочку собраны все документы в детский сад, куда она должна начать ходить уже на следующей неделе. Моховикова добавила, что ее брат ходит в школу, но о своем прошлом не рассказывает. "В школе об этом не знают. По всей вероятности, он не рассказывает. Ему в школе нравятся русский язык и физкультура. Никаких сложностей в общении со сверстниками у него нет, наоборот, у него в классе очень много друзей, хорошо общается с детьми, очень общительный ребенок", - уточнила она.

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые из них воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых впоследствии остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращаются в РФ. С декабря 2018 года в Россию было вывезено 122 ребенка. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена, и в Багдаде их почти не осталось.