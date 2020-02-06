СМИ: администрация Тайваня запретила въезд с материкового Китая из-за коронавируса

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Администрация Тайваня в четверг ввела полный запрет на въезд с материковой части Китая в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщило японское агентство Кyodo .

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По его данным, руководство Тайваня также приняло решение полностью запретить въезд для иностранцев, прибывающих из специальных административных районов КНР Гонконга и Макао.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, однако, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается одной из китайских провинций.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, в Китае число случаев заражения новым коронавирусом превысило 28 тыс., 563 человека умерли, 1153 выздоровели.