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В школах Чукотки почти вдвое увеличили бюджет на организацию горячего питания

В меню школьников региона включили оленину и блюда из лососевых пород рыб
Описание
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

АНАДЫРЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Бюджет на организацию горячего питания в общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа с 1 января 2020 года увеличили почти вдвое и составляет 626 млн рублей (в 2019 году было выделено почти 288 млн). В сентябре ожидается еще одна корректировка бюджета в сторону увеличения, но уже за счет средств федерального бюджета, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Чукотского автономного округа Андрей Боленков.

"С 1 января мы на 46% увеличили бюджет на организацию горячего питания, который в настоящее время составляет 626 млн рублей. Теперь в меню входят оленина и блюда из лососевых пород рыб. В сентябре ожидается еще одно увеличение бюджета на питание школьников, но уже за счет поступлений из федерального бюджета", - сказал он.

Директор единственной в Анадыре средней общеобразовательной школы №1 Наталья Серегина добавила, что горячим питанием в их учебном заведении обеспечены все школьники, в том числе и старшеклассники. Все блюда готовятся исключительно на кухонных зонах с современным технологическим оборудованием, а штат сотрудников пищеблока укомплектован полностью.

"Думаю не стоит говорить, что приоритетом для нас является качественное и полноценное питание школьников. Ежедневно на столах маленьких чукотцев появляется молочная продукция, блюда из мяса, полезнейшей местной рыбы. Кстати, меню для младших и старших классов у нас различается - сами понимаете, что малышам и подросткам требуется разное количество пищи, поэтому этот момент в нашем учебном заведении тоже учтен. В среднем, завтрак школьника областному бюджету обходится более чем в 100 рублей, обед - примерно в 300 рублей", - рассказала ТАСС Наталья Серегина.

Довольны организацией качества питания в средней школе и родители учеников. Так, мама двух учащихся Анна Полипенко заявила ТАСС, что ее сыновья никогда не приходят домой после школы голодными, а сама она регулярно знакомится с перечнем меню школьных обедов и считает его по-настоящему домашним.

15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. На Чукотке школьников в младших классах за счет средств окружного бюджета кормят c 2008 года.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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