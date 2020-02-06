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Китайская вирусная пневмония

Власти Забайкалья помогут гражданам Китая из поезда Москва-Пекин попасть на родину

С железнодорожного вокзала Забайкальска их доставят на автовокзал, а затем организованно вывезут в Китай через международный автомобильный пункт пропуска

ТАСС, 6 февраля. Власти Забайкальского края - региона, расположенного рядом с российско-китайской границей, помогут гражданам Китая из поезда Москва - Пекин, попасть на родину. Об этом сообщили журналистам в региональном ситуационном центре.

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"Власти Забайкалья в четверг помогут гражданам КНР, которые едут в поезде Москва-Пекин, пересечь госграницу через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Забайкальск". Сотрудники Роспотребнадзора проведут с ними все необходимые медико-профилактические мероприятия. С железнодорожного вокзала их доставят на автовокзал, и в 18:00 (12:00 мск) организовано провезут на МАПП "Забайкальск" для пересечения российско-китайской границы", - сказали в ситуационном центре.

С 3 февраля пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем приостановлено для предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции, в том числе отменено движение поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва.

В четверг, 6 февраля, в 13:10 по местному времени (07:10 мск) пассажирский поезд Москва - Пекин прибудет в поселок Забайкальск, через границу он не поедет - для пассажиров отмененного поезда это будет конечная станция маршрута. По предварительным данным, в числе пассажиров три гражданина КНР.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения в Китае новым коронавирусом превысило 28 тыс., 563 человека в КНР умерли, 1153 выздоровели.

 

Теги
РоссияКитайЗабайкальский крайКитайская вирусная пневмония
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