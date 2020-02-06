В Находке получили работу выпускники проекта по обучению пенсионеров "Школа помощников"

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Первые выпускники проекта по обучению и трудоустройству пожилых людей "Школа помощников", который организовали в Находке на средства президентского гранта, нашли работу. После двухмесячного обучения 30 человек получили сертификаты сиделок и нянь, сообщила ТАСС президент благотворительного фонда "Ника" Оксана Володина.

В конце 2019 году НКО "Ника" получила президентский грант (более 1,6 млн рублей) на реализацию проекта, цель которого обучить и трудоустроить не менее 240 пожилых жителей Находки по специальностям "няня" и "сиделка".

"Первые выпускники "Школы помощников" получили сертификаты 31 января. Еще в период обучения к нам обращались работодатели, и к концу курса все желающие трудоустроиться уже нашли работу", - сказала Володина.

Она пояснила, что обучающиеся прошли полуторамесячный теоретический курс и двухнедельную практику: няни помогали воспитанникам Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а сиделки ухаживали за подопечными интерната для пожилых людей в Находке.

Президент фонда добавила, что второй курс "Школы помощников" начался 3 февраля. По ее словам, в фонд уже обращаются работодатели, которым нужны няни и сиделки. Обучающий проект рассчитан на шесть курсов по 40 человек - до ноября 2020 года. Занятия могут посещать также пенсионеры, не планирующие дальнейшую трудовую деятельность, которые самостоятельно ухаживают за больными родственниками или занимаются внуками.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов. Они провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. С момента создания Фонда президентских грантов проведено семь конкурсов, на них было подано свыше 62,5 тыс. проектов, созданных более чем 24,1 тыс. НКО. По итогам шести конкурсов 10,5 тыс. проектов получили поддержку на общую сумму более 22 млрд рублей.