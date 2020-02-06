В Приморье жившую на ферме с животными девочку вернут бабушке после устранения замечаний

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. В Приморье трехлетнюю девочку, жившую на ферме вместе с бабушкой, возвратят опекуну после устранения замечаний от органов опеки. Об этом сообщила ТАСС в четверг уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

"На момент появления в СМИ информации о том, что девочка "живет рядом с животными", она уже почти неделю находилась в реабилитационном центре. Хочу отметить, что девочку не изымали, а только предложили бабушке на время отправить ребенка туда, пока она не сможет исправить положение. 3 февраля бабушка обратилась в опеку с тем, что все замечания устранены, она передала ферму племяннику, а сама готова жить с внучкой в доме. Проверив все, что было нужно, органы опеки приняли решение вернуть ребенка", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что сейчас девочка заболела и находится в больнице. По словам врачей, до конца недели ей придется остаться в лечебном учреждении. Тем не менее, после выздоровления она должна вернуться к законному опекуну.

"Со своей стороны мы также держим ситуацию на контроле", - отметила Романова.

Сотрудники опеки и попечительства в Приморском крае вместе с полицейскими обнаружили семью, где трехлетний ребенок жил на ферме с телятами и козлятами в неприспособленном для жизни человека помещении. Бабушка, опекун девочки, объяснила, что на ферме много работы, ей с ребенком удобнее жить здесь, чем в доме, который находится в селе.

Ребенка поместили в детский реабилитационный центр. Следователи начали проверку, на личный контроль ее результаты взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.