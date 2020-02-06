{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье жившую на ферме с животными девочку вернут бабушке после устранения замечаний

Женщина передала ферму племяннику и готова жить с внучкой в своем доме в селе. Органы опеки вернут ей ребенка, когда девочку выпишут из больницы

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. В Приморье трехлетнюю девочку, жившую на ферме вместе с бабушкой, возвратят опекуну после устранения замечаний от органов опеки. Об этом сообщила ТАСС в четверг уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

На эту тему

"На момент появления в СМИ информации о том, что девочка "живет рядом с животными", она уже почти неделю находилась в реабилитационном центре. Хочу отметить, что девочку не изымали, а только предложили бабушке на время отправить ребенка туда, пока она не сможет исправить положение. 3 февраля бабушка обратилась в опеку с тем, что все замечания устранены, она передала ферму племяннику, а сама готова жить с внучкой в доме. Проверив все, что было нужно, органы опеки приняли решение вернуть ребенка", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что сейчас девочка заболела и находится в больнице. По словам врачей, до конца недели ей придется остаться в лечебном учреждении. Тем не менее, после выздоровления она должна вернуться к законному опекуну.

"Со своей стороны мы также держим ситуацию на контроле", - отметила Романова.

Сотрудники опеки и попечительства в Приморском крае вместе с полицейскими обнаружили семью, где трехлетний ребенок жил на ферме с телятами и козлятами в неприспособленном для жизни человека помещении. Бабушка, опекун девочки, объяснила, что на ферме много работы, ей с ребенком удобнее жить здесь, чем в доме, который находится в селе.

Ребенка поместили в детский реабилитационный центр. Следователи начали проверку, на личный контроль ее результаты взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
В Хабаровском крае и в Приморье около 40 граждан Китая помещены под карантин
В карантинной зоне они будут находится в течение 14 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС