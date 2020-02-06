ПА ОБСЕ будет готова изучить декларацию России об итогах Второй мировой войны

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) готова изучить российскую декларацию, осуждающую попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, если она будет представлена. Об этом заявил в среду в интервью корреспонденту ТАСС председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

"Любая страна может предложить на нашей ассамблее любую декларацию, далее от наших членов зависит, принимать ее или нет. Я думаю, мы обсудим это на ассамблее. Посмотрим", - сказал он после своего выступления на слушаниях в действующей при Конгрессе США двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Это важная тема для общества. Но что конкретно это будет, я сейчас не могу сказать, потому что на ассамблее есть [свои] процедуры. [У всех] есть право [на подобные инициативы], поддержит ли ее кто-то - сначала им (делегатам - прим. ТАСС) нужно увидеть, что в ней", - добавил Церетели.

"Разумеется, переписывать историю неприемлемо. Это не является привилегией [какой-то] одной страны или нации. В целом это должно быть правилом, что никто не должен трогать историю", - подытожил председатель ПА ОБСЕ.

В ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) российская делегация представила декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. В тексте осуждаются уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории "в угоду политической конъюнктуре". Документ призывает внести в учебники по истории в странах-участницах Совета Европы правдивую информацию о Второй мировой войне с учетом позиций, утвержденных Нюрнбергским трибуналом в 1947 году. В декларации указывается, что в преддверии 75-й годовщины окончания войны подписавшие декларацию члены ПАСЕ осуждают "любые попытки искажения исторической правды" и призывают поддержать "глобальную инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне и памятников борцам с нацизмом во всех странах Всемирным мемориалом наследия человечества".

Документ получил статус письменной декларации, означающий, что текст отражает позицию только тех парламентариев, которые поставили под ним свои подписи. 31 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил ТАСС, что декларация, которую уже подписали 76 делегатов ПАСЕ из 17 стран, может быть представлена и на ПА ОБСЕ.

Искажение истории

В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны, пересмотра ее итогов и роли советского народа в борьбе с фашизмом. 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании комплекса архивных документов по истории войны, доступного для всего мира.

В последние недели главным оппонентом Москвы в борьбе за сохранение исторической памяти стала Польша. Варшава критически отреагировала на заявление российского президента, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, а также на последующую публикацию Минобороны РФ архивных материалов о Второй мировой войне, многие из которых показывают действия польских граждан в те годы в нелицеприятном свете.