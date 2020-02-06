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Роспотребнадзор отменил введенные из-за вспышки кори ограничения в Якутске

Общее число заболевших корью в республике составило 73 человека

ЯКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Все ограничения, которые были введены в Якутии из-за вспышки кори на территории региона с декабря прошлого года, сняты. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Якутии Изабелла Самойлова.

"С сегодняшнего дня по истечении инкубационного периода сняты все ограничения по кори", - сказала Самойлова.

Ранее постановлениями управления Роспотребнадзора по Якутии по всей республике отстранили от работы или отказали в работе в медицинских, образовательных, социальных учреждениях тем лицам, у которых не было прививки или сведений о прививке против кори. Также не допускали до занятий детей без прививок. Под ограничение попали и те, кто уже вакцинировали однократно.

Общее число заболевших по Якутии составило 73 человека: один случай был зафиксирован в Абыйском районе, остальные - в Якутске.

Поликлиники города сформировали 52 прививочные бригады для проведения экстренной иммунизации лиц, контактировавших с больными. Распространению инфекции способствовал факт, что среди заболевших были лица, добровольно отказавшиеся от экстренной иммунизации против кори. В рамках подчищающей иммунизации в Якутске в середине января против кори было привито более 16,3 тыс. человек, в том числе свыше 6,3 тыс. детей.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний, оно считается детской болезнью, однако ему подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит, в некоторых случаях они могут привести к смертельному исходу.

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