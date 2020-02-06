Кот, которого "Аэрофлот" не пустил в самолет из-за лишнего веса, похудел

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Кот Виктор из Владивостока, которого осенью 2019 года не пустили на борт авиакомпании "Аэрофлот" из-за лишнего веса, похудел. Хозяин кота Михаил Галин уточнил ТАСС, что на март у Виктора запланировано путешествие.

В ноябре житель Владивостока Михаил Галин, летевший из Риги домой через Москву, на своей странице в Facebook рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что питомец весил на 500 граммов больше, чем позволяют правила "Аэрофлота". Михаилу Галину пришлось взвешивать вместо своего питомца другую кошку. Так он ввел в заблуждение сотрудников аэропорта и пронес кота на борт самолета.

"Виктора пригласили на выставку в Казань и на выставку "Кэтсбург" в Москву. Путешествие запланировано на март", - сообщил Михаил Галин.

Хозяин кота уточнил, что Виктор выглядит похудевшим на фото, но процедуру взвешивания он пройдет через несколько дней. Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что кот Виктор похудел примерно на 500 граммов, однако Галин не смог подтвердить эти данные.

После того, как "Аэрофлот" отказался впускать на борт кота с лишним весом, Михаил Галин на своей странице в Facebook направил открытое письмо к руководителю авиакомпании. В нем он написал о необходимости изменения правил авиаперевозки животных.