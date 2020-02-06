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В Санкт-Петербурге восстановили судоходство после угрозы наводнения

Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру было временно приостановлено вечером 5 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС, дамба) вновь открыли в четверг утром после угрозы наводнения вечером 5 февраля. Об этом сообщается на странице комплекса в Instagram.

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"Угроза наводнения в Санкт-Петербурге миновала. Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 начал движение на открытие в 04:00 мск. Судоходство восстановлено в 04:24 мск. Все затворы КЗС заняли штатное положение "открыто" в 05:35 мск", - говорится в сообщении.

В среду вечером створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга закрыли в связи с угрозой наводнения. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру было временно приостановлено.

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РоссияСанкт-Петербург
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