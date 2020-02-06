{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вильфанд: Сибирь на два дня "поменяется" погодой с Крымом, Ставропольем и Кубанью

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в Томске, Омске, Новосибирске и Красноярске 8 и 9 февраля будет оттепель

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сибирь 8 и 9 февраля "поменяется" погодой со Ставропольем, Кубанью и Крымом. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"У нас 8, 9 февраля максимальные температуры в Крыму, в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Ставрополье будут отрицательными - от минус 1 до минус 4 градусов. А в то же время в Томске, Омске, Новосибирске, в Красноярске - оттепель", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура в этих регионах Сибири будет выше нормы на 20 градусов.

"Вот такая широтная инверсия, Европа с Азией почти поменялись местами", - добавил глава Гидрометцентра РФ.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьКрымКрасноярский крайСтавропольский крайНовосибирская областьОмская областьТомская область
Реклама на ТАСС
В Хабаровском крае и в Приморье около 40 граждан Китая помещены под карантин
В карантинной зоне они будут находится в течение 14 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС