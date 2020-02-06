Вильфанд: Сибирь на два дня "поменяется" погодой с Крымом, Ставропольем и Кубанью

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сибирь 8 и 9 февраля "поменяется" погодой со Ставропольем, Кубанью и Крымом. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"У нас 8, 9 февраля максимальные температуры в Крыму, в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Ставрополье будут отрицательными - от минус 1 до минус 4 градусов. А в то же время в Томске, Омске, Новосибирске, в Красноярске - оттепель", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура в этих регионах Сибири будет выше нормы на 20 градусов.

"Вот такая широтная инверсия, Европа с Азией почти поменялись местами", - добавил глава Гидрометцентра РФ.