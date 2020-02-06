Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

В исследовании участвовали 17 образцов презервативов из натурального латекса самых популярных марок, которые были произведены в России, Великобритании, Китае, Таиланде, Германии, США и Малайзии. Испытания проведены по 60 показателям, включая 49 показателей по безопасности.

Превышение допустимого уровня цинка обнаружено по результатам санитарно-химических исследований в трех образцах, изопропилового спирта - в двух изделиях. "По результатам проведенных испытаний Росздравнадзор начнет проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция", - говорится в сообщении.

Полные результаты исследования будут опубликованы в течение месяца.