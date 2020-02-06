Пекин продолжит контакты с Тайванем после запрета на въезд из материкового Китая

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Центральное правительство Китая сохранит каналы информационного взаимодействия с островом Тайвань, где из-за вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии введен запрет на въезд с материковой части страны. Об этом сообщила в четверг канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР.

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"Мы будем оказывать Тайваню содействие в предоставлении данных, касающихся событий в области общественной гигиены, обеспечим для этого открытость информационных каналов", - говорится в распространенном заявлении.

В нем подчеркивается, что Тайбэй может беспрепятственно осуществлять взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по техническим вопросам. "Тем не менее мы ни за что не позволим, чтобы это стало предлогом для действий (под лозунгом) т. н. тайваньской независимости", - отмечается в документе.

В четверг администрация Тайваня ввела полный запрет на поездки с материковой части Китая в связи с распространением коронавируса. Кроме того, будет полностью закрыт въезд для иностранцев, прибывающих из специальных административных районов - Гонконга и Макао. На острове зафиксировано 10 случаев заражения пневмонией.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, однако, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается одной из китайских провинций.