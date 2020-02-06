Магазинная лихорадка в Гонконге. Местные жители в панике из-за коронавируса делают запасы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 февраля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Гонконг охвачен магазинной лихорадкой: паника вокруг распространения нового коронавируса вынудила местных жителей усиленно запасаться продуктами питания и скупать санитарно-гигиенические товары. По свидетельству корреспондента ТАСС, во многих супермаркетах в спальных районах образовались пустые полки. Покупатели за последние сутки разобрали практически все запасы риса, лапши быстрого приготовления, салфеток, туалетной бумаги, средств для дезинфекции.
В универсамах крупной сети Park'n'shop с самого утра выстраиваются очереди. Покупатели в защитных масках рассчитывают на новый завоз дефицитных товаров. В случае их появления они разлетаются за 20-30 минут. Тележки заполняются полностью.
"Никто не знает, какая будет ситуация. Слухов много ходит. Даже риса не найти. Буду караулить и дальше, нужно сделать кое-какие запасы", - сказала корреспонденту ТАСС домохозяйка по фамилии Чэн.
"Наши услуги по доставке на дом нарушены из-за недавнего ажиотажного спроса, все квоты на заявки исчерпаны. Мы работаем с поставщиками, чтобы обеспечить снабжение в достаточном количестве", - заявили ТАСС в администрации магазинов Wellcome - одной из двух крупнейших сетей супермаркетов в Гонконге.
Комментируя сложившийся хаос, в пресс-службе администрации региона призвали население не поддаваться панике на фоне распространяющихся "злонамеренных слухов". Власти подчеркивают, что нынешние ограничительные меры на границе не затронут поставки грузов из материкового Китая.
Самым дефицитным и востребованным товаром остаются защитные маски. Их в продаже уже давно нигде не найти, разве что по высоким ценам у спекулянтов. Правительство пока не может решить проблему с обеспечением 7,5-миллионного населения достаточным количеством защитных средств. Усиленное производство масок налажено в гонконгской женской тюрьме "Ло Ху", где узницы работают в круглосуточном режиме посменно.
Эпидемиологическая ситуация
За последние сутки количество случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Гонконге достигло 21.
При этом не все они относятся к числу завозных - некоторые уже произошли внутри города. Из-за эпидемиологической угрозы здесь были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы.
В среду глава гонконгской администрации Кэрри Лам объявила о том, что с субботы всех въезжающих из материкового Китая в Гонконг пассажиров, включая иностранцев и местных жителей, будут в принудительном порядке помещать на 14-дневный карантин.
Ранее местные власти распорядились временно закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе между Гонконгом и континентальным Китаем кроме КПП Shenzhen Bay и на мосту Гонконг - Чжухай - Макао. Международный аэропорт Чек Лап Кок работает в штатном режиме, но в условиях резкого сокращения количества рейсов - не только в города КНР, но также и во Вьетнам, Сингапур, Тайвань, Филиппины.