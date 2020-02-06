Магазинная лихорадка в Гонконге. Местные жители в панике из-за коронавируса делают запасы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 февраля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Гонконг охвачен магазинной лихорадкой: паника вокруг распространения нового коронавируса вынудила местных жителей усиленно запасаться продуктами питания и скупать санитарно-гигиенические товары. По свидетельству корреспондента ТАСС, во многих супермаркетах в спальных районах образовались пустые полки. Покупатели за последние сутки разобрали практически все запасы риса, лапши быстрого приготовления, салфеток, туалетной бумаги, средств для дезинфекции.

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В универсамах крупной сети Park'n'shop с самого утра выстраиваются очереди. Покупатели в защитных масках рассчитывают на новый завоз дефицитных товаров. В случае их появления они разлетаются за 20-30 минут. Тележки заполняются полностью.

"Никто не знает, какая будет ситуация. Слухов много ходит. Даже риса не найти. Буду караулить и дальше, нужно сделать кое-какие запасы", - сказала корреспонденту ТАСС домохозяйка по фамилии Чэн.

"Наши услуги по доставке на дом нарушены из-за недавнего ажиотажного спроса, все квоты на заявки исчерпаны. Мы работаем с поставщиками, чтобы обеспечить снабжение в достаточном количестве", - заявили ТАСС в администрации магазинов Wellcome - одной из двух крупнейших сетей супермаркетов в Гонконге.

Комментируя сложившийся хаос, в пресс-службе администрации региона призвали население не поддаваться панике на фоне распространяющихся "злонамеренных слухов". Власти подчеркивают, что нынешние ограничительные меры на границе не затронут поставки грузов из материкового Китая.

Самым дефицитным и востребованным товаром остаются защитные маски. Их в продаже уже давно нигде не найти, разве что по высоким ценам у спекулянтов. Правительство пока не может решить проблему с обеспечением 7,5-миллионного населения достаточным количеством защитных средств. Усиленное производство масок налажено в гонконгской женской тюрьме "Ло Ху", где узницы работают в круглосуточном режиме посменно.

Эпидемиологическая ситуация

За последние сутки количество случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Гонконге достигло 21.