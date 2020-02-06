В Хабаровском крае и в Приморье около 40 граждан Китая помещены под карантин

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты в Хабаровском крае и в Приморье поместили около 40 прибывших в регионы граждан Китая под карантин для профилактики заноса коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Приморья и главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения РФ по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова.

"В открывшемся карантинном пункте в настоящее время находятся 24 гражданина КНР, прибывших в Хабаровский край самолетом через Сеул. Им предстоит провести там 14 дней", - сообщила Кузнецова. Случаев выявления коронавируса на территории края нет.