В Хабаровском крае и в Приморье около 40 граждан Китая помещены под карантин

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты в Хабаровском крае и в Приморье поместили около 40 прибывших в регионы граждан Китая под карантин для профилактики заноса коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Приморья и главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения РФ по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова.
"В открывшемся карантинном пункте в настоящее время находятся 24 гражданина КНР, прибывших в Хабаровский край самолетом через Сеул. Им предстоит провести там 14 дней", - сообщила Кузнецова. Случаев выявления коронавируса на территории края нет.
Пункт открыт на базе спортивно-тренировочного центра "Юность" на Воронеже-2 под Хабаровском. По указанию оперативного штаба правительства РФ, как сообщалось на сайте правительства Хабаровского края, всех граждан КНР, имеющих вид на жительство в РФ, по прилету надлежит помещать в карантинную зону на срок до 14 дней для того, чтобы обследовать на коронавирус.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья, в настоящее время в пунктах временного размещения для прибывающих в Приморья граждан КНР находятся 14 человек. Из них пятеро - в ПВР а Артеме, один - в Октябрьском районе и восемь - в Пограничном районе. Всем им предстоит пройти карантин в течение 14 дней.