В граничащей с Россией провинции Китая еще один человек умер из-за коронавируса

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Еще один житель КНР умер от вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян, число жертв в регионе возросло до трех. Об этом сообщил в четверг центр по контролю над заболеваниями китайского региона.

По его данным, в провинции зафиксировано уже 227 случаев инфицирования, 22 заболевших находятся в тяжелом состоянии. Еще более 3,2 тыс. человек, находившихся в тесном контакте с зараженными, помещены в карантин. У 222 из них наблюдаются симптомы, характерные для пневмонии.

Согласно официальной статистике, количество инфицированных, выписавшихся из больницы, в Хэйлунцзяне составляет семь человек.