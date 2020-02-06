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Китайская вирусная пневмония

В граничащей с Россией провинции Китая еще один человек умер из-за коронавируса

Речь идет о провинции Хэйлунцзян
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ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Еще один житель КНР умер от вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян, число жертв в регионе возросло до трех. Об этом сообщил в четверг центр по контролю над заболеваниями китайского региона.

По его данным, в провинции зафиксировано уже 227 случаев инфицирования, 22 заболевших находятся в тяжелом состоянии. Еще более 3,2 тыс. человек, находившихся в тесном контакте с зараженными, помещены в карантин. У 222 из них наблюдаются симптомы, характерные для пневмонии.

Согласно официальной статистике, количество инфицированных, выписавшихся из больницы, в Хэйлунцзяне составляет семь человек.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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