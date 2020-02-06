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Китайская вирусная пневмония

Коронавирус обнаружен у трех из более чем 100 участников делового форума в Сингапуре

В гостинице, где проходил форум, проведена необходимая санитарная обработка
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СИНГАПУР, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше ста человек участвовали в деловом форуме в одной из гостиниц Сингапура, после которого, вернувшись на родину, вирус 2019-nCoV был обнаружен у двух граждан Республики Корея и одного малайзийца. Как сообщает в четверг телеканал CNA, еще у четверых жителей Сингапура была диагностирована пневмония, причины которой пока не подтверждены.

Мероприятие проходило 20-22 января в пятизвездочной гостинице Grand Hyatt Singapore, расположенной на центральной торговой улице Орчард. В форуме принимали участие по меньшей мере 94 иностранца, которые по его завершению покинули город-государство. "Мы проинформировали зарубежных коллег о сложившейся ситуации", - говорится в распространенном в четверг сообщении Минздрава.

Представители гостиницы в среду сообщили журналистам, что в связи с обнаружением вируса были проведена необходимая санитарная обработка. Между тем деятельность отеля продолжается в обычном режиме.

Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

 

Теги
СингапурКитайская вирусная пневмония
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