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Китайская вирусная пневмония

Абэ заявил, что вопрос об отмене Олимпиады из-за вспышки коронавируса не обсуждается

Олимпиада в Токио начнется 24 июля и завершится 9 августа

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии не ведет каких-либо обсуждений возможности отмены летних Олимпийских игр в Токио в связи с массовым распространением вируса 2019-nCoV. Об этом заявил в четверг на пленарном заседании верхней палаты парламента премьер-министр страны Синдзо Абэ.

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"Мы не ведем каких-либо консультаций с Оргкомитетом летних Игр и с Международным олимпийским комитетом по поводу возможности отмены Олимпиады, - сказал он. - Этот вопрос не изучается".

Ранее в ходе дебатов в парламенте министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото сообщила, что правительство Японии намерено обсудить со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) меры по борьбе с инфекционными заболеваниями во время летних Игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября. Программа включает в себя 33 вида спорта, впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу.

Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

 

Теги
ЯпонияКитайская вирусная пневмония
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