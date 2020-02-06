СМИ: в украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. В украинском учебнике по географии читатели обнаружили карту фантастической страны из компьютерной игры Skyrim. Об этом сообщило в среду украинское издание "Страна".

Карта воображаемой страны была помещена в качестве иллюстрации в разделе "Земля на плане и карте" в учебнике по географии для шестого класса, авторами которого являются Валерия Пестушко и Анна Уварова. Учебное пособие было издано в 2014 году и рекомендовано Министерством образования, отмечает издание.

Ролевая компьютерная игра Skyrim была выпущена в 2011 году. Это пятая часть серии игр The Elder Scrolls. Участники путешествуют по воображаемому миру, исследуя его. Действие игры происходит в вымышленной провинции Скайрим (с английского - "Край неба") на материке Тамриэль. В Скайриме находятся девять крупных городов, множество мелких селений, обширные пространства диких земель и высоких гор.

В основе сюжета игры - рождение в Скайриме могущественного дракона Алдуина, в ней также есть множество других драконов. Игрок сражается с ними, его главная цель - уничтожить Алдуина.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что авторы украинского учебника по современной всемирной истории поместили в нем в качестве иллюстрации фотомонтаж с американским актером Киану Ривзом вместо всемирно известного снимка "Обед на небоскребе". На изначальной фотографии изображены 11 строителей небоскреба, сидящих на металлической балке на большой высоте, обедающих и читающих газеты. На иллюстрации же в украинском учебнике помещен фотомонтаж, на котором добавлен 12-й персонаж - Киану Ривз. Он сидит рядом с рабочими и с грустным видом ест пирожок. Для фотомонтажа был использована фотография актера, ставшая интернет-мемом под названием "Грустный Киану". После того, как о странной иллюстрации написали СМИ, автор учебника заявил, что он специально включил в него фотомонтаж, чтобы вызвать у учеников интерес к предмету.