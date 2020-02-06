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МЧС утвердило жетон для спасателей

Он будет иметь прямоугольную форму с закругленными краями, размеры 25 на 50 мм и два отверстия, которые позволят носить жетон на цепочке

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. МЧС РФ утвердило жетон, книжку и удостоверение личности спасателя. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России утверждены жетон, книжка и удостоверение личности спасателя. Приказ ведомства вступает в силу с 14 февраля текущего года", - сказали в пресс-службе.

Жетоны будут изготовлены из стали, форма прямоугольная с закругленными краями размером 25 на 50 мм. На лицевой стороне будет выгравировано слово "Спасатель" и регистрационный номер сотрудника. На обороте - фамилия, имя и отчество владельца, группа крови и резус-фактор. Два отверстия позволят носить жетон на цепочке.

"В книжке спасателя фиксируются сведения о выполнении аварийно-спасательных работ, а также готовности спасателя выполнять свои обязанности, подтвержденные аттестацией", - добавили в ведомстве.

Удостоверение, жетон и книжка станут единообразными для всех спасателей страны вне зависимости от их ведомственной принадлежности. В настоящее время в России аттестовано около 220 тыс. спасателей.

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