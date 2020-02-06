Власти Пекина приняли усиленные меры по дезинфекции из-за пневмонии и мощного снегопада

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Власти китайской столицы на фоне вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии и в связи начавшимся сильнейшим снегопадом в четверг приняли повышенные меры предосторожности при дезинфекции улиц города. Согласно установленным правилам, все лопаты, метлы и прочие инструменты работы уборочных служб должны пройти особо тщательную очистку специальным раствором.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Администрация некоторых жилых комплексов обратилась к гражданам с просьбой оказать содействие организациям, ответственным за очистку улиц, и по собственной инициативе помочь убрать им скопившийся снег у входа в подъезды.

Кроме того, в связи со снегопадом пекинский аэропорт Шоуду в четверг объявил о переходе взлетных полос на особый режим функционирования с обязательным применением средств по борьбе с обледенением. Все авиакомпании обязаны обеспечить безопасный взлет и посадку своих самолетов, проводя регулярные работы по ликвидации льда.