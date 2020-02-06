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Ученые из СКФО, Южной Осетии, Украины примут участие в научной конференции во Владикавказе

В международной школе-конференции "Кавказ в его прошлом и настоящем: история, археология, культура" примут участие около 80 студентов и аспирантов

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 февраля. /ТАСС/. Около 80 студентов, аспирантов и молодых ученых из Украины, Южной Осетии и регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) обсудят вопросы сохранения и изучения археологического, историко-культурного и документального наследия народов Северного Кавказа в рамках международной школы-конференции, которая пройдет во Владикавказе 12 февраля. Об этом рассказали в четверг ТАСС в пресс-службе Владикавказского научного центра РАН.

"В международной школе-конференции "Кавказ в его прошлом и настоящем: история, археология, культура" примут участие около 80 студентов, аспирантов и молодых ученых из Южной Осетии, Украины и регионов СКФО. Участники обсудят сохранение и изучение археологического, историко-культурного и документального наследия, а также современные политические, общественные и культурные процессы в наших регионах", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на конференции обсудят этногенетические и этнокультурные процессы на территории Северного Кавказа в эпоху древности и средневековья, а также социокультурные механизмы формирования российской государственности и общероссийской идентичности на Северном Кавказе. В ходе конференции пройдут лекции и мастер-классы ведущих ученых, а также секционные заседания.

Мероприятие проводят Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева Владикавказского научного центра РАН и Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Конференция будет посвящена Дню российской науки и 100-летию исторического факультета СОГУ.

Теги
УкраинаРоссияЮжная ОсетияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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