Комитет Думы поддержал поправки президента о бесплатном горячем питании для школьников

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рассмотрел и рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников с учетом поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы глава государства озвучивал ранее в послании Федеральному собранию. Поправки президента дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином.

Другая поправка касается сроков введения новой системы: мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания младшеклассников "должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года".

Законопроект, к которому предложены президентские поправки, был внесен на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. Инициативой также вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Так, отмечала Яровая, ряд новелл выходит за пределы регулирования вопроса школьного питания и касается обеспечения трехразовым горячим питанием и таких социальных групп, как инвалиды и пациенты социальных учреждений.

В апреле 2019 года замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что около 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - разовое.