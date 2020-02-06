МИД Китая призвал мировое сообщество прекратить панику на фоне распространения пневмонии

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество не должно предпринимать чрезмерные меры, стимулируя рост всеобщей паники и дестабилизируя международное взаимодействие на фоне вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Как заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, это приведет лишь к негативным последствиям.

"Такие действия не только не помогут бороться с коронавирусом, но, напротив, приведут к панике, подорвут международный порядок и контакты для сотрудничества", - отметила она на регулярном брифинге.

По словам дипломата, китайские власти уже сделали представление отдельным государствам, которые фактически своими действиями прерывают транспортное сообщение и подрывают торгово-экономические связи с КНР.