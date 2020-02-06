СМИ: Китай подал патентную заявку на американское лекарство для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 6 февраля. Институт вирусологии города Ухань подал патентную заявку на антивирусное средство ремдесивер, разработанное в 2016 году американской биотехнологической компанией Gilead Sciences, для использования его в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post .

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По данным издания, 21 января Институт вирусологии подал заявку на патент на этот антивирусный препарат после его изучения в лабораторных условиях. Исследование показало, что ремдесивер и средство от малярии хлорохин крайне эффективны в борьбе с коронавирусами.

"Так как оба эти препарата отдельно использовались для лечения больных и показали свою эффективность в борьбе с вирусными заболеваниями, мы предполагаем, что необходимо также оценить их воздействие на человеческий организм для противодействия коронавирусу нового типа", - цитирует газета совместное исследование Института вирусологии Уханя и Пекинского института фармакологии и токсикологии.

У китайских исследователей есть шанс получить патент, избежав судебных разбирательств с компанией Gilead Sciences, если будет доказана эффективность ремдесивера в борьбе с коронавирусом в комбинации с другим средством, сообщила газета со ссылкой на юриста гонконгской компании Hogan Lovells Эндрю Кобдена.