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СМИ: в Афганистане 13 детей умерли от неизвестного заболевания

По данным телеканала TOLOnews, болезнь по симптомам похожа на пневмонию

ТАСС, 6 февраля. Как минимум 13 детей умерли от болезни, схожей по симптомам с пневмонией, в провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке Афганистана. Об этом, как передал афганский телеканал TOLOnews, заявил в четверг представитель местных властей.

По его данным, "не менее 13 подростков умерли за последние три дня от заболевания, похожего на пневмонию, в уезде Ямган провинции Бадахшан".

Никакой информации от афганских властей о причине заболевания и смерти афганских детей в Ямгане пока не поступало.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

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Афганистан
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