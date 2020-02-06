Суд 13 февраля рассмотрит дела против Facebook и Twitter за отказ предоставить данные

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы 13 февраля рассмотрит административное дело компаний Facebook и Twitter, в отношении которых Роскомнадзор возбудил административные дела из-за непредоставления информации о локализации в России баз данных российских пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Дела об административных правонарушениях в отношении Twitter и Facebook назначены к рассмотрению в судебном заседании на судебном участке №374 Таганского района Москвы 13 февраля 2020 года в 14:30 и 15:30 соответственно", - сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

Компаниям может грозить штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей.

По данным Роскомнадзора, компании нарушили статью 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом"). Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ были направлены Роскомнадзором в Facebook и Twitter в конце декабря 2018 года, однако ведомство конкретного ответа не получило.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Так, в случае первого нарушения с юридических лиц могут взыскать от 1 млн до 6 млн рублей, в случае повторного - от 6 млн до 18 млн рублей.