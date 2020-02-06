{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд 13 февраля рассмотрит дела против Facebook и Twitter за отказ предоставить данные

Компаниям может грозить штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей
Описание
© AP Photo/Thibault Camus

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы 13 февраля рассмотрит административное дело компаний Facebook и Twitter, в отношении которых Роскомнадзор возбудил административные дела из-за непредоставления информации о локализации в России баз данных российских пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

На эту тему

"Дела об административных правонарушениях в отношении Twitter и Facebook назначены к рассмотрению в судебном заседании на судебном участке №374 Таганского района Москвы 13 февраля 2020 года в 14:30 и 15:30 соответственно", - сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

Компаниям может грозить штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей.

По данным Роскомнадзора, компании нарушили статью 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом"). Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ были направлены Роскомнадзором в Facebook и Twitter в конце декабря 2018 года, однако ведомство конкретного ответа не получило.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Так, в случае первого нарушения с юридических лиц могут взыскать от 1 млн до 6 млн рублей, в случае повторного - от 6 млн до 18 млн рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ученые из СКФО, Южной Осетии, Украины примут участие в научной конференции во Владикавказе
В международной школе-конференции "Кавказ в его прошлом и настоящем: история, археология, культура" примут участие около 80 студентов и аспирантов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС