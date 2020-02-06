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В Саратовской области на карантин закрылись школы еще в четырех районах

Занятия также приостановлены в профессиональных образовательных организациях и вузах Саратова

САРАТОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Школы еще в четырех районах Саратовской области закрылись на карантин. Таким образом, сейчас на вынужденных каникулах находятся ученики в 15 районах региона, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона в четверг.

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"Занятия приостановлены с сегодняшнего дня еще в четырех районах области: Вольском, Краснокутском, Питерском, Новоузенском. Таким образом, сейчас закрыты все школы в 4 городах и 15 районах", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сроки карантина везде разные. Также в настоящий момент занятия приостановлены в профессиональных образовательных организациях и вузах Саратова.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за прошлую неделю зарегистрировано 24 557 случаев заболевания ОРВИ, эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 107,44%.

Теги
РоссияСаратовская область
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