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Китайская вирусная пневмония

СМИ: Китай начал клинические испытания средства против коронавируса

В испытании участвуют 453 больных в критическом состоянии
Описание
© Xiao Yijiu/Xinhua via AP
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ТАСС, 6 февраля. Китайские специалисты начали клинические испытания антивирусного препарата ремдесивер в больнице Цзиньиньтань города Ухань. Они исследуют эффективность препарата в борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг сообщила газета "Жэньминь жибао".

По данным издания, в испытании участвуют 453 больных в критическом состоянии и 308 пациентов с менее тяжелыми симптомами. Заявка на тестирование лекарственного средства была одобрена Министерством науки и техники, Государственным комитетом по делам здравоохранения и Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР.

Ремдесивер - антивирусный препарат, созданный американской биотехнологической компанией Gilead Sciences. Средство ранее успешно использовалось для борьбы с коронавирусами, вызывающими тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром.

21 января Институт вирусологии подал заявку на патент на этот антивирусный препарат после его изучения в лабораторных условиях. Исследование показало, что ремдесивер и средство от малярии хлорохин крайне эффективны в борьбе с коронавирусами.

Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

 

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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