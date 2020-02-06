СМИ: Китай начал клинические испытания средства против коронавируса

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ТАСС, 6 февраля. Китайские специалисты начали клинические испытания антивирусного препарата ремдесивер в больнице Цзиньиньтань города Ухань. Они исследуют эффективность препарата в борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг сообщила газета "Жэньминь жибао".

По данным издания, в испытании участвуют 453 больных в критическом состоянии и 308 пациентов с менее тяжелыми симптомами. Заявка на тестирование лекарственного средства была одобрена Министерством науки и техники, Государственным комитетом по делам здравоохранения и Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР.

Ремдесивер - антивирусный препарат, созданный американской биотехнологической компанией Gilead Sciences. Средство ранее успешно использовалось для борьбы с коронавирусами, вызывающими тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром.

21 января Институт вирусологии подал заявку на патент на этот антивирусный препарат после его изучения в лабораторных условиях. Исследование показало, что ремдесивер и средство от малярии хлорохин крайне эффективны в борьбе с коронавирусами.

Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.