МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) начинает прием заявок на получение медиагрантов. "Стартует медиагрантовая кампания РГО за 2020 год, сегодня начинается прием заявок на соискание медиагрантов", - рассказал журналистам председатель медиасовета РГО, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что заявки будут приниматься до 27 февраля включительно. По словам Пескова, обратиться за получением медиагранта сможет любой гражданин или организация, сделать это можно через сайт РГО.

"Победители и будущие получатели грантов будут объявлены после заседания попечительского совета РГО весной текущего года", - добавил он. Песков отметил, что максимальный размер гранта в этом году составит 1,8 млн рублей, а общий фонд медиагрантов - 60 млн рублей.

Русское географическое общество выделяет медиагранты с 2010 года. За предыдущие девять лет гранты получили авторы 247 проектов, на эти цели выделено свыше 538 млн рублей. С помощью медиагрантов РГО финансово поддерживает создание документальных, научно-популярных фильмов, циклов телевизионных и радиопрограмм, тревел-блогов, мультипликационных роликов, мультимедийных проектов, производство другого контента, тематика которого соответствует целям и задачам организации.