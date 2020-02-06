В Петербурге повредили памятник архитектуры из-за самовольного ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Дом Голландской церкви на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, признанный объектом культурного наследия федерального значения, поврежден в результате несогласованного ремонта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"КГИОП направил обращение о возбуждении уголовного дела по факту демонтажа исторических балконных ограждений Дома Голландской церкви на Невском, 20. Объект культурного наследия федерального значения "Дом Голландской церкви" является многоквартирным жилым домом, часть помещений сдается в аренду. Кованые ограждения исторических балконов в уровне второго этажа фасада по Невскому проспекту относятся к предмету охраны памятника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на "варварски срезанные ограждения" внимание обратили жители города, после чего специалисты КГИОП в результате проверки нашли металлические ограждения двух балконов под проездными арками во внутреннем дворе. Они, по словам представителей комитета по охране памятников, "лежали на асфальте или приставлены к стенам, не были укрыты и не охранялись". После обращения КГИОП демонтированные ограждения переместили на ответственное охранение в "Жилкомсервис №1 Центрального района", балконы затянуты сеткой.

Здание с церковью посередине и двумя примыкающими к ней симметричными домами построено в 1830-х годах по проекту архитектора Павла Жако в стиле классицизм. В нем, помимо квартир, располагаются магазины, рестораны и Центр искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского.