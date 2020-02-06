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Китайская вирусная пневмония

Число случаев заражения новым коронавирусом в Гонконге возросло до 24

Медики опасаются локальной вспышки инфекции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 февраля. /ТАСС/. Два очередных случая заражения вирусом 2019-nCoV подтверждены в четверг в Гонконге. Их общее число здесь возросло до 24, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на органы здравоохранения.

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Одна из заболевших вместе с мужем, проживающим в соседнем Шэньчжэне, недавно побывала в Токио.

Между тем медики отмечают, что несколько случаев передачи вируса произошло непосредственно внутри Гонконга, и опасаются локальной вспышки инфекции.

Из-за эпидемиологической угрозы здесь были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы.

По распоряжению главы местной администрации Кэрри Лам с субботы всех въезжающих из материкового Китая в Гонконг пассажиров, включая иностранцев и местных жителей, будут в принудительном порядке помещать на 14-дневный карантин.

Ранее местные власти распорядились временно закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе между Гонконгом и континентальным Китаем кроме КПП Shenzhen Bay и на мосту Гонконг - Чжухай - Макао. Международный аэропорт Чек Лап Кок работает в условиях резкого сокращения количества рейсов в города КНР и страны Юго-Восточной Азии.

 

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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