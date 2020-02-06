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Путин проводит совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию

Мероприятие посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Мероприятие посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.

Как сообщала пресс-служба Кремля, основное внимание планируется уделить "вопросам соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества, формированию и внедрению новых инструментов взаимодействия образовательных и научных организаций, органов власти всех уровней и работодателей с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны".

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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