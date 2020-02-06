Дума приняла закон о присвоении статуса ветерана военным, служившим в ВСУ в Крыму

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет присваивать звание "Ветеран военной службы" тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, дислоцированных в Крыму, и постоянно проживал на полуострове на момент его возвращения в состав России.

Как отмечают в пояснительных материалах авторы инициативы, в настоящий момент военные, которые отслужили в СССР (в частности, на Украине), продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более, не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, которые дает статус ветерана военной службы. По данным военкоматов, в Республике Крым и Севастополе около 1 тыс. таких граждан.

"Указанная категория военнослужащих в настоящее время является полноправными гражданами России и должна пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными законодательством РФ", - отмечают авторы.