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Китайская вирусная пневмония
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Коронавирус не выявлен ни у одного из россиян, эвакуированных из Уханя в Тюмень

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за ними постоянно наблюдают врачи

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что коронавирус не выявлен ни у одного из россиян, доставленных самолетами ВКС РФ в Тюмень из Уханя. Наблюдение за ними продолжается.

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"На сегодняшний день диагноз коронавирусная инфекция не поставлен ни одному из них, ситуация остается на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей, высоких профессионалов, которые работают в этом центре", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что все эвакуированные граждане, находящиеся в медицинском центре под Тюменью, "осмотрены со вчерашнего дня и в течение ночи врачами, комплексно осмотрены". По словам Поповой, оценено их общее состояние, людям постоянно измеряется температура.

"Коронавирус на сегодня не обнаружен и повышенной температуры также нет ни у кого, осмотрены дети, они чувствуют себя хорошо и за ними постоянно наблюдают педиатры", - сказала она. По данным Поповой, из всех россиян, помещенных в этот центр, для троих потребовалось стационарное наблюдение.

"У одного иностранного гражданина диагностировал абстинентный синдром, у двух других - заболевание, не связанное с инфекционной патологией, поэтому их поместили в стационарные условия боксов, где за ними продолжается наблюдение и оказывается необходимая консультативная помощь", - уточнила глава Роспотребнадзора. Она заверила, что все медицинские исследования и обследования пациентов продолжаются, то же касается и лабораторных исследований.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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