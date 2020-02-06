Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых в экстремизме участников "Нового величия"

"Постановление Люблинского районного суда Москвы от 11 ноября 2019 года о продлении меры пресечения всем обвиняемым оставлено без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов (скрылся от следствия, объявлен в международный розыск, дело в отношении него выделено в отдельное производство).

Люблинским судом Москвы уже был осужден еще один участник движения, Павел Ребровский. На рассмотрении жалобы на приговор в Мосгорсуде он отказался от своих первоначальных признательных показаний, реальный срок наказания ему отменили и отпустили под подписку о невыезде, а уголовное дело вернули на новое рассмотрение. Помимо него, в марте прошлого года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение еще один фигурант дела, Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников "Нового величия".