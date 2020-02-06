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Врачи рассказали о состоянии гимнастки Александры Солдатовой

Состояние спортсменки оценивается как удовлетворительное
Александра Солдатова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александра Солдатова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская гимнастка, чемпионка мира и Европы Александра Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в четверг ТАСС в справочной службе учреждения.

"Пациентка поступила к нам вчера. Вечером была температура 36,8, а сейчас 36,6. В целом состояние удовлетворительное", - рассказали в больнице.

Александра Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. На днях она не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля.

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Россия
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