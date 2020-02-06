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Власти Крыма заявили, что воды хватит на завершение отопительного сезона

Глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации региона Игорь Вайль добавил, что также создан задел на курортный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Крым полностью обеспечен водой на завершение отопительного сезона, создан задел и на курортный сезон. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной водохозяйственной обстановке в республике, глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации региона Игорь Вайль.

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Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Осенью 2019 года в Крыму было мало дождей, благодаря которым наполняются водохранилища, на востоке полуострова пересохли небольшие реки, зима 2019-2020 гг. выдалась бесснежная. Президент РФ Владимир Путин 10 января раскритиковал власти Крыма за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения.

"Крым обеспечен водными ресурсами в объеме 132 кубометров воды. Этого вполне достаточно для прохождения не только отопительного периода, это та задача, которую перед нами ставит руководство республики, но и есть задел на следующий курортный сезон. Только за две ночи мы получили более 1,5 млн кубометров притоков во все водохранилища, обеспечивающие город Симферополь. Работа стабильная, без всяких чрезвычайных ситуаций", - сказал Вайль и вновь призвал бережно расходовать воду в регионе.

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