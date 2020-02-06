Прокуратура проверит ЧОП из-за сбежавшего из детсада в Москве ребенка

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Прокуратура проверит работу детсада в Москве и частного охранного предприятия после истории со сбежавшим ребенком, соскучившимся по родителям. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Органами прокуратуры Москвы проводится проверка исполнения федерального законодательства об охране жизни и здоровья граждан, законодательства о лицензировании, о деятельности образовательного учреждения и частного охранного предприятия, оказывающих услуги по обеспечению безопасности школы, откуда самовольно ушел шестилетний ребенок", - сообщила Нефедова.

На северо-западе Москвы в детском саду ребенок соскучился по родителям и решил уйти домой в Красногорск. Заметившие ребенка прохожие вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые впоследствии доставили его домой. Следствие также проводит проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям персонала детского сада и охранника дошкольного учреждения по статьям об оставлении в опасности и о халатности (ст. 125, 293 УК РФ).