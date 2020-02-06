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Госдума передала следователям МВД дела о распространении порнографии

В 2015 по 2018 год на 22,7% увеличилось количество таких преступлений, отмечается в пояснительных материалах к соответствующему документу

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отнесении преступлений, связанных с распространением и оборотом порнографических материалов, к подследственности следователей органов внутренних дел.

Изменения вносятся с тем, чтобы делами по данной статье занимались следователи, а не дознаватели. Согласно пояснительным материалам, в 2018 году прокурорами было изъято 80 уголовных дел о подобных преступлениях, "то есть 18,1% от находивших в производстве дознавателей органов внутренних дел Российской Федерации уголовных дел".

Разработчики указывают на то, что "необходимость изъятия уголовных дел для их передачи в органы предварительного следствия системы МВД России зачастую обусловлена невозможностью окончания дознания в установленные Уголовно-процессуальным кодексом" сроки в связи с производством нетрадиционных судебных экспертиз. В частности, сложности связаны с отсутствием профильных экспертных учреждений.

Как отмечается в пояснительных материалах, с 2015 по 2018 год на 22,7% увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с распространением порнографии. Кроме того, статистика свидетельствует о росте числа нераскрытых преступлений.

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