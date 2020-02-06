Путин порекомендовал оснастить объекты здравоохранения Крыма современным медоборудованием

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма и Севастополя обеспечить оснащение объектов здравоохранения этих регионов современным медицинским оборудованием. Как сообщает официальный сайт Кремля, такую рекомендацию глава государства дал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь, состоявшегося 10 января.

"Обеспечить актуализацию перечня объектов здравоохранения, которые расположены (будут расположены) на территориях Республики Крым и Севастополя и капитальный ремонт, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять в 2020-2022 годах, а также обеспечить оснащение таких объектов здравоохранения современным медицинским оборудованием, исключив возможность дублирования финансирования указанных работ из различных бюджетных источников", - говорится в перечне поручений.

Также президент рекомендовал провести при участии Росздравнадзора и Роспотребнадзора для недопущения дальнейшего переноса сроков лицензирования медицинской деятельности медицинских организаций, ведущих медицинскую деятельность в Крыму в уведомительном порядке, дополнительные подготовительные мероприятия, направленные на лицензирование деятельности этих организаций в соответствии с законодательством РФ до конца 2020 года.