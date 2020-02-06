{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

В экипаже помещенного в карантин лайнера World Dream находятся четыре россиянина

В консульстве России в Гонконге сообщили, что симптомов заболевания у них не выявлено
Лайнер World Dream AP Photo/Vincent Yu
Описание
Лайнер World Dream
© AP Photo/Vincent Yu

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Четыре члена экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного в Гонконге в карантин, являются гражданами России. Симптомов заболевания у них не выявлено, сообщил вице-консул консульства РФ в Гонконге Борис Эздрин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"По имеющейся информации, среди пассажиров граждан России нет. Есть четыре члена экипажа, они граждане России. Как сообщили власти Гонконга, у них самочувствие нормальное, симптомов заболевания не выявлено", - сказал он.

Лайнер вернулся в Гонконг в среду из Тайваня. С 19 по 24 января на его борту во время предыдущего плавания из Гуанчжоу во Вьетнам находились трое китайцев, у которых впоследствии диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV. Сейчас на борту корабля находится около 1,8 тыс. пассажиров (90% из них жители Гонконга) и столько же членов экипажа. У 30 сотрудников во время плавания были выявлены тревожные симптомы, такие как простуда и кашель.

Представители медицинских служб заявили, что никому из 3,6 тыс. человек не будет дозволено сойти на берег до тех пор, пока врачи не проведут медосмотр и тесты.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Голикова: вопрос о мерах к завышающим цены на маски аптекам рассмотрят 7 февраля
Оперативный штаб проведет заседание именно по этому вопросу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС