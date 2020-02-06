В экипаже помещенного в карантин лайнера World Dream находятся четыре россиянина

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Четыре члена экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного в Гонконге в карантин, являются гражданами России. Симптомов заболевания у них не выявлено, сообщил вице-консул консульства РФ в Гонконге Борис Эздрин в четверг в эфире телеканала "Россия-24" .

"По имеющейся информации, среди пассажиров граждан России нет. Есть четыре члена экипажа, они граждане России. Как сообщили власти Гонконга, у них самочувствие нормальное, симптомов заболевания не выявлено", - сказал он.

Лайнер вернулся в Гонконг в среду из Тайваня. С 19 по 24 января на его борту во время предыдущего плавания из Гуанчжоу во Вьетнам находились трое китайцев, у которых впоследствии диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV. Сейчас на борту корабля находится около 1,8 тыс. пассажиров (90% из них жители Гонконга) и столько же членов экипажа. У 30 сотрудников во время плавания были выявлены тревожные симптомы, такие как простуда и кашель.

Представители медицинских служб заявили, что никому из 3,6 тыс. человек не будет дозволено сойти на берег до тех пор, пока врачи не проведут медосмотр и тесты.