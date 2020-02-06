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ГИБДД в 2020 году получит около 2 тыс. единиц измерительного оборудования для дорог

Всего в прошлом году региональные подразделения получили 4 тыс. специальных технических средств

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Около 2 тыс. единиц измерительного оборудования, которое позволяет следить за состоянием дорог, получили подразделения Госавтоинспекции в прошлом году в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции МВД России, в этом году подразделения получат еще 2 тыс. единиц такого оборудования.

"По итогам 2019 года региональные подразделения Госавтоинспекции получили более 800 приборов для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин, более 770 технических средств для измерения освещенности дорожного покрытия и 140 приборов, определяющих коэффициент сцепления. В общей сложности в 2019 году подразделения Госавтоинспекции получили порядка 2 тыс. единиц различной измерительной аппаратуры для осуществления надзорной деятельности за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог и инфраструктуры. В этом году Госавтоинспекция получит не менее 2 тыс. единиц различной измерительной аппаратуры", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего в прошлом году региональные подразделения получили 4 тыс. специальных технических средств. "В настоящее время в региональные подразделения Госавтоинспекции осуществляются поставки ретрорефлектометров - приборов для измерения светотехнических параметров дорожных знаков, ровности и уклонов дорожного покрытия и обочин, люксметров - аппаратов для измерения освещенности дорог, а также приборов для измерения коэффициента сцепления шин с дорогами. Это технические средства, с помощью которых можно повлиять на основные эксплуатационные характеристики автодорог и транспортных средств", - подчеркивается в сообщении.

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