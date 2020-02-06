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Китайская вирусная пневмония

Жители 16 регионов России были на борту со студенткой из Китая, зараженной коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, инфекцию ни у кого из них не выявили

ТЮМЕНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Жители 16 субъектов России находились в самолете рейсом Новосибирск - Тюмень, которым прибыла зараженная коронавирусом китайская студентка. Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

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31 января в РФ были выявлены два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. На данный момент студентка находится на карантине, чувствует себя хорошо.

"Это самолет Новосибирск - Тюмень. Мы их всех (пассажиров - прим. ТАСС) нашли. Дали информацию в 16 субъектов Российской Федерации, потому что на борту были жители из других субъектов. На сегодняшний день по контакту отобраны анализы, коронавирус ни у кого из них не выявлен", - сказала она.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

Теги
РоссияТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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