Голикова: вопрос о мерах к завышающим цены на маски аптекам рассмотрят 7 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вопрос о мерах к аптекам, завышающим цены на маски на фоне ситуации с коронавирусом, будет рассмотрен в пятницу, сообщила журналистам в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас завтра будет первое заседание оперативного штаба конкретно по этому вопросу", - сказала зампред кабмина на просьбу прокомментировать, когда будут приняты меры к аптекам, поднявшим цены на свои товары на фоне ситуации с коронавирусом. По словам Голиковой, будут заслушаны представители ФАC и Росздравнадзора, а также Минпромторга по вопросу обеспечения медицинской промышленностью потребительского спроса на средства индивидуальной защиты.

"И [после этого] будем готовы сказать, какие уже меры будут первоочередными", - заключила вице-премьер.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 5 февраля заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.