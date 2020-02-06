Персонал тюменского санатория с эвакуированными из Китая находится под меднаблюдением

ТАСС, 6 февраля. Персонал тюменского санатория "Градостроитель", куда отправлены на карантин граждане, эвакуированные из Китая, находится под ежедневным меднаблюдением. Об этом сообщила в четверг журналистам глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Граждан из Китая вывезли в Тюмень на двух военных самолетах 5 февраля, всего прибыли 144 человека. Среди прибывших из КНР четверо детей. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационный центр, расположенного в лесу в 28 км от Тюмени. Это стандартная мера безопасности для подобных ситуаций.

"Мы установили меры безопасности, особенно к защите медперсонала. Никто из персонала не контактирует без спецодежды. Весь персонал под ежедневным меднаблюдением. Все фиксируется в документах. Мы уверены, что нам удастся защитить наш персонал. Мы предприняли все меры", - сказала Шарухо.

По ее словам, санаторий был выбран в качестве центра реабилитации, так как изначально он строился как противотуберкулезный.



"В центре созданы все необходимые условия, потому что он строился как противотуберкулезный санаторий", - сказала Шарухо.