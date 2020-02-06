Персонал тюменского санатория с эвакуированными из Китая находится под меднаблюдением

ТАСС, 6 февраля. Персонал тюменского санатория "Градостроитель", куда отправлены на карантин граждане, эвакуированные из Китая, находится под ежедневным меднаблюдением. Об этом сообщила в четверг журналистам глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
Граждан из Китая вывезли в Тюмень на двух военных самолетах 5 февраля, всего прибыли 144 человека. Среди прибывших из КНР четверо детей. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационный центр, расположенного в лесу в 28 км от Тюмени. Это стандартная мера безопасности для подобных ситуаций.
"Мы установили меры безопасности, особенно к защите медперсонала. Никто из персонала не контактирует без спецодежды. Весь персонал под ежедневным меднаблюдением. Все фиксируется в документах. Мы уверены, что нам удастся защитить наш персонал. Мы предприняли все меры", - сказала Шарухо.
По ее словам, санаторий был выбран в качестве центра реабилитации, так как изначально он строился как противотуберкулезный.
"В центре созданы все необходимые условия, потому что он строился как противотуберкулезный санаторий", - сказала Шарухо.
В свою очередь глава регионального департамента здравоохранения Инна Куликова сообщила журналистам, что на карантине, помимо россиян, находятся граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. "Жители разных регионов [на карантине]. 16 граждан иностранных государств находятся на карантине. Это граждане Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана. Дети [находящиеся на карантине] - российские граждане. На карантине четверо детей, все здоровы", - сказала Куликова.
Галина Шарухо также отметила, что багаж эвакуированных из Китая пока что им не вернули. "Багаж был продезинфицирован снаружи на поле. <…> Затем чемоданы отдельным транспортом прибыли в санаторий и сейчас находятся в отдельной комнате. То, что внутри, может быть опасным для хозяев. Направили запрос в Роспотребнадзор о том, как будет проходить процедура дезинфекции вещей", - сказала она.