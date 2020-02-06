{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Российские медики пока не получили живой штамм нового коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова не уточнила, в какие сроки может быть получен штамм

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские медики, прибывшие в Китай, пока не получили живой штамм нового коронавируса. Об этом в четверг сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Пока еще нет, но они [медики] работают с китайскими коллегами достаточно плотно, - сказала она на вопрос о том, получила ли РФ штамм коронавируса. - У них намечено посещение соответствующих медицинских учреждений, биологической лаборатории".

Голикова не уточнила, в какие сроки он может быть получен.

4 февраля замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что отсутствие у России штамма коронавируса тормозит создание противовирусной вакцины. По его словам, выделить штамм от зараженных пациентов пока не удалось.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Новгородский вуз учредил стипендию имени Валентина Янина
С сентября на нее смогут претендовать студенты вуза, добившиеся успехов в гуманитарных науках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС