Российские медики пока не получили живой штамм нового коронавируса

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские медики, прибывшие в Китай, пока не получили живой штамм нового коронавируса. Об этом в четверг сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Пока еще нет, но они [медики] работают с китайскими коллегами достаточно плотно, - сказала она на вопрос о том, получила ли РФ штамм коронавируса. - У них намечено посещение соответствующих медицинских учреждений, биологической лаборатории".

Голикова не уточнила, в какие сроки он может быть получен.

4 февраля замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что отсутствие у России штамма коронавируса тормозит создание противовирусной вакцины. По его словам, выделить штамм от зараженных пациентов пока не удалось.