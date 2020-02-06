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Кабмин утвердил размеры кабинетов чиновников в "Москве-Сити"

Для руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей предусматривается приемная размером до 25 кв. м, для руководителя самостоятельного структурного подразделения федерального органа исполнительной власти - до 10 кв. м

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах обеспечения помещениями федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти в правительственном комплексе в "Москва-Сити". Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила обеспечения помещениями федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных органов исполнительной власти, а также работников организаций при размещении в помещениях здания правительственного комплекса", - говорится в постановлении.

Правила распространяются на помещения в здании по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Согласно документу, для руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей предусматривается приемная размером до 25 кв. м, для руководителя самостоятельного структурного подразделения федерального органа исполнительной власти - до 10 кв. м. Кроме того, руководителям федеральных органов исполнительной власти и их заместителям предусматривается "дополнительная рабочая комната площадью до 20 кв. м".

"Площадь представительских помещений рассчитывается исходя из следующих нормативов: в отношении места для предоставления государственной услуги или приема граждан в общественных местах - 9 кв. метров на каждого гражданского служащего", - отмечается в документе. Также в правилах указаны и размеры переговорных: если количество участников - до 20 человек, размер переговорной не должен превышать 75 кв. м, 21-40 человек - до 100 кв. м, 41-60 человек - до 120 кв. м.

Максимальные предельные нормативы площади помещений для руководителей, помощников (советников) в зависимости от группы их должности - до 25 кв. м, для специалистов - до 15 кв. м, для обеспечивающих специалистов - до 9 кв. м.

Переезд федеральных органов власти в единый правительственный центр в "Москва-Сити" был реализован в 2019 году. В башню 2 в "IQ-квартале" переехали центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи, а также их подведомственные организации.

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Мишустин, Михаил Владимирович
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