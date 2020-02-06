Власти Хайнаня на шести языках информируют население о ситуации с коронавирусом

Доклады о том, как продвигается работа по борьбе с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, публикуются провинциальным Комитетом по иностранным делам совместно с властями города Хайкоу на ежедневной основе. Для доведения информации до жителей острова применяются различные современные технические средства. Используют для этого власти и традиционные СМИ.

ХАЙКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Хайнаня на шести языках информируют население этой южной китайской провинции о ситуации вокруг вспышки коронавируса. Об этом сообщил в четверг местный информационный ресурс " Наньхайван ".

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

С содержанием докладов по борьбе со вспышкой коронавируса можно ознакомиться в официальном аккаунте Комитета по иностранным делам Хайнаня, а также на ряде других платформ. Информация с китайского переведена на английский, французский, русский, арабский и испанский языки.

Доклады сочетают текстовую и графическую информацию. Они позволяют получить сведения о мерах властей по борьбе с вирусом, медицинских учреждениях, где могут оказать помощь, работе аэропортов, вокзалов, портов и о многом другом в условиях вспышки заболевания.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс. Большая часть заболевших проживает в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса в другие регионы страны. В провинции Хайнань выявлено более 100 случаев заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV .